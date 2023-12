De mala pronta e violão a postos, o cantor Milton Nascimento pegou estrada, ao som dos Beatles, para conferir de perto o show de Paul McCartney em BH. O show acontece na noite deste domingo (3/12), às 20h, na Arena MRV.

O brasileiro é fã declarado do inglês e recebeu o convite da produtora de Paul para acompanhar os shows em Minas.

Bituca, que não segurou a emoção ao ver que tinha sido convidado para as apresentações, ainda mandou um recado para o ídolo: "Paul, já estou em BH", diz em um vídeo postado nas redes sociais.

Segundo a assessoria do ex-Beatle, Milton confirmou presença nas duas apresentações de Belo Horizonte. Além do show de logo mais, Paul sobe ao palco do estádio do Galo nesta segunda (4/12)