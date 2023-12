Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte estão na Arena MRV para assistir ao show de Paul McCartney. O ator está em casa, já que inaugurou, há pouco, o Território do Galo, bar vizinho ao estádio

O show de Paul McCartney em Belo Horizonte, neste domingo (3/12), na Arena MRV, contou com famosos entre os espectadores do beatle.

Na pista premium, estava o casal de atores Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte. O ator, aliás, inaugurou, há pouco, o bar Território do Galo, vizinho ao estádio.

Bi Ribeiro e João Barone, respectivamente, baixista e baterista do Paralamas do Sucesso, marcam presença Lucas Lanna Resende/EM/D.A Press

Milton Nascimento é convidado de honra Ágata Cunha/Divulgação

No mesmo local, estavam Bi Ribeiro e João Barone, respectivamente, baixista e baterista do Paralamas do Sucesso.

Milton Nascimento foi outro que marcou presença. Conforme anunciou nas redes sociais, ele deu uma “pausa na aposentadoria” para viajar até Belo Horizonte para assistir ao show de Paul. Quando chegou - o cantor ficou em espaço reservado na pista premium - foi homenageado com palmas e gritos do público.

(Com Mariana Peixoto)