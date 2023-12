Neste sábado (2/12), quem passou pelo Bairro de Lourdes pôde acompanhar uma reunião um pouco inusitada de crianças, jovens e senhores na porta do hotel mais badalado da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Paul McCartney está na cidade. A expectativa é grande, e o carinho que os fãs compartilham pelo beatle parece ultrapassar a inospitalidade das calçadas do Lourdes, a chuva e o calor. Pacientemente, eles aguardam por horas pela chegada de Macca, que desembarcou em Belo Horizonte na sexta-feira (1/12).

Alguns esperam sentados, outros de pé, com mochilas nas costas, garrafas de água e lanchinhos. Teve quem chegou às 10h e ficou até as 21h, outros passaram só por algumas horinhas. Teve tempestade e calorão, tudo para ver – nem que seja de longe – Sir Paul McCartney. O baixista do quarteto de Liverpool se apresenta na capital mineira em dois shows, neste domingo (3/12) e na segunda-feira (4/12).





Fã com filho de colo enfrentou chuva neste sábado (2/12) na porta do hotel Fasano, no Bairro de Lourdes Luísa Lombardi/Estado de Minas

Nenhum carro que passou por ali conseguiu fugir dos olhares atentos que estão constantemente sondando os seguranças e a equipe do hotel. Na espera, trocam histórias emocionantes, fotos e relatos.

Há quem já tenha visto 118 shows do Paul McCartney e outros que vieram pra assistir pela primeira vez. "Tirei férias do meu trabalho para acompanhar a turnê do Macca no Brasil", contou a jornalista Lucia Camargo. Teve também gente que veio do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo. Uma mãe trouxe um bebê de colo para Paul carregar. Tentativas de chamar a atenção do Beatle também não faltaram. Houve até serenata para o cantor na porta do hotel, com "Hey Jude" a plenos pulmões.

Mas não teve nem uma palinha do beatle, que se resguardou no hotel e não saiu nem pra um tchauzinho. A decepção foi coletiva. "Mas seguimos muito animados para o show", contou o fã Euler Faccio.