Na véspera de sua primeira apresentação em Belo Horizonte, Paul McCartney revelou que sua turnê Got Back terá um dueto com John Lennon. Usando inteligência artificial, foi possível recriar, na canção 'I've Got a Feeling', a voz do cantor, que morreu em 1980. Paul McCartney se apresenta em Belo Horizonte neste domingo (3/12) e na segunda-feira (4/12).

Durante participação no ‘Conversa com Bial’, exibido na madrugada deste sábado (2/12), Paul contou como a tecnologia permitiu que o público pudesse ouvir os dois parceiros ao vivo novamente. O áudio de Lennon foi extraído de uma gravação antiga, sendo isolada do restante do áudio. A técnica é a mesma que permitiu o lançamento de 'Now and Then', música que John começou a compor antes de morrer e foi finalizada só em 2023.

“Quando tentamos isolar a voz do John para ‘Now and Then’, eu perguntei ao Peter Jackson (diretor) se ele conseguiria fazer isso e ele e a equipe dele fizeram tão claro e bonito que conseguimos terminar o disco e separar a voz do John sem nada no fundo. Então disse que poderia fazer isso com ‘I’ve Got a Feeling’ e poderíamos tocar ela ao vivo. É um momento muito especial”, descreveu.

No entanto, ex-Beatle ponderou sobre os riscos da inteligência artificial. “Acho que temos que tomar cuidado, porque certas tecnologias podem nos enganar e fazer as pessoas dizerem coisas que não disseram. Ou podemos criar a voz de outras pessoas e dizer para o público: 'este é o Paul cantando 'God Only Knows', e eu digo: 'Nunca cantei isso', é só uma máquina.”

Durante a conversa com Bial, McCartney ainda falou sobre a última música do quarteto mais famoso do mundo. Para ele, ‘Now and Then’ conseguiu trazer a essência do grupo como nos antigos tempos. "É a última vez que vamos conseguir fazer isso", concluiu.