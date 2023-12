A atriz Lola Amores levou o Troféu Mucuripe de atuação principal por "A mulher selvagem", no qual ela interpreta uma mãe que foge com o filho da violência doméstica; o filme levou ainda o prêmio principal no 33º Cine Ceará

O filme cubano “A mulher selvagem”, de Alan González, foi o vencedor do Troféu Mucuripe de melhor longa-metragem da mostra competitiva ibero-americana do 33º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. O festival começou no último 25 de novembro e terminou na sexta-feira (1/12).

Além do troféu, os realizadores do filme ganharam R$ 20 mil para distribuição da obra no Brasil.

“A mulher selvagem” acompanha a saga de uma mulher latina (Lola Amores) que foge com o filho da violência doméstica. A atuação de Lola rendeu, no festival, o prêmio de melhor atuação principal. O longa levou ainda o troféu de melhor som.

“Alemanha”, coprodução Argentina-Espanha, ficou com o prêmio de melhor direção, melhor roteiro (ambos de María Zanetti) e melhor direção de arte. E “O castigo”, filme chileno de Matías Bize, levou melhor fotografia e o Prêmio da Crítica Abraccine de Melhor Longa-metragem Ibero-americano do 33º Cine Ceará, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

“Sou amor”, dos mineiros André Amparo e Cris Azzi, levou o prêmio de melhor atuação pelo seu coletivo de atores. O longa era a única produção brasileira que disputava na mostra ibero-americana.

Competitiva de curtas

O festival também premiou curtas na mostra competitiva brasileira de curta-metragem. “Os finais de Domingos”, de Olavo Junior, ficou com o prêmio principal. “Dinho”, de Leo Tabosa, levou melhor direção. “Pulmão de Pedra”, de Torquato Joel, ficou com melhor roteiro, prêmio da crítica, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema; e com o Troféu Canal Brasil de melhor filme curta-metragem.

“Circuito”, de Alan Sousa e Leão Neto, levou o Troféu Samburá de melhor curta; e “Cabana”, de Adriana de Faria, foi premiado com o Troféu Samburá de melhor direção.

Na mostra competitiva Olhar do Ceará, que contou somente com filmes produzidos no estado, “Represa”, de Diego Hoefel, levou o Troféu Mucuripe de melhor longa-metragem. “Um pedaço do mundo”, de Tarcísio Rocha Filho, Victor Costa Lopes e Wislan Esmeraldo, ficou com melhor direção. “Urubu Aterrado”, de Cris Sousa e Weslley Oliveira foi eleito o melhor curta-metragem. E "O primeiro movimento é explosão”, de Grenda Costa, foi premiado com melhor direção de curta.

Os homenageados desta edição do Cine Ceará foram Ailton Graça, Bete Jaguaribe, George Moura, Josafá Duarte e Verônica Guedes. Durante o evento, eles receberam o Troféu Eusélio Oliveira.