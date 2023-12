Julia Guedes, de 22 anos, carrega consigo a herança do Clube da Esquina. A neta de Beto Guedes, que aos 4 anos já tocava piano, busca seu espaço no cenário mineiro. Faz shows interpretando o repertório do movimento que projetou Milton Nascimento, Lô Borges e seu avô, entre outros.



Este 2023 representa uma “virada de chave” para Julia. A composição está cada vez mais presente na vida dela. “Foi um ano em que compor se tornou linguagem automática. Aliás, nem foi linguagem, mas uma questão de necessidade mesmo”, diz.



Em uma conversa com produtor Iuri Freiberger, ela teve ideia de iniciar algo em Belo Horizonte similar ao que foi o Clube, mas sem anacronismos e seguindo a cultura de sua própria geração.



“A minha casa sempre foi uma festa, todo fim de semana a galera se juntando, compondo, tocando. Comecei a chamar meus amigos e jogar a ideia: e se a gente encontrar para compor juntos?”, conta Julia. Assim nasceu o Sarau UltraLeve.

O projeto promove encontros e valoriza artistas da nova cena de MPB mineira. A quinta edição do sarau ocorrerá neste sábado (2/12), no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, em BH.



Em 2023, o projeto teve outras quatro edições. Artistas da cena contemporânea se reuniram na Autêntica, no Música Quente e no Teatro de Bolso do Sesc Palladium.



Além de Julia, hoje subirão ao palco Augusta Barna, Gabriela Viegas, Haroldo Bontempo, Dudu Amendoeira, Thales Siqueira, André Oliva e Igara. “Não são necessariamente pessoas do meu ciclo mais próximo, mas eu tinha admiração artística e desejo de compor com elas”, explica.

Imersão às terças

Nos últimos três meses, artistas participaram de residência coordenada por Julia Guedes, reunindo-se para compor às terças-feiras, das 10h às 19h. O resultado disso será apresentado hoje.

“O processo da residência foi muito bonito. Hoje em dia, é tão difícil a gente dar conta sozinho do que é nosso. A carreira individual já é complicada, o dia a dia é uma correria, às vezes me vejo sem tempo de visitar meu afilhado. Sei que os outros artistas compartilham dessa correria. Foi muito forte ver oito pessoas cedendo uma terça-feira, das dez da manhã até as sete da noite, em prol de algo coletivo.”

Guiados por amizade e música – como o Clube da Esquina –, os encontros deram origem a muitas ideias e rascunhos. Até agora, cinco canções estão finalizadas. Nas duas horas de show, cada um dos oito artistas também mostrará seu repertório autoral. Será um “minifestival para cantautores”, nas palavras de Julia Guedes.

“Quando a gente abre a nossa sensibilidade para o outro, dá frio na barriga, porque você não está mais no controle. É gratificante, porque nos coloca dentro de algo muito maior do que a gente”, diz ela.

Sede de compor

Musicista, compositora, designer e artista visual, Julia Guedes tomou a frente de quase todas as etapas do sarau. É diretora artística, assessora de imprensa, produtora-executiva e ainda cuida do marketing e do visual. O público verá “uma cena potente com muita sede de tocar e mostrar o que nos inspira a viver e compor”, garante.

A residência chegou ao fim, mas o UltraLeve planeja ações para janeiro com o objetivo de gravar um álbum. “Não sabemos se será possível, nem quando. Por enquanto, estamos deixando a coisa fluir”, afirma a neta de Beto Guedes.

5º SARAU ULTRALEVE

Com Julia Guedes, Igara, Augusta Barna, Gabriela Viegas, Haroldo Bontempo, Dudu Amendoeira, Thales Siqueira e André Oliva. Neste sábado (2/12), às 19h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria