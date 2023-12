O primeiro show da turnê “Got back” no Brasil começou com Paul Mc Cartney ovacionado, dizendo “Boa noite, véi” para o público que lotou o estádio Mané Garrincha, em Brasília, na quinta-feira (30/11). Em BH, a expectativa é grande para as apresentações do beatle – amanhã (3/12) e segunda-feira (4/12) –, na Arena MRV.



Nesta sexta-feira (1/12), fãs fizeram “plantão” na frente do Hotel Fasano, na região Sul de BH, à espera do ídolo, que chegou à noite, sob chuva. Paul McCartney não apareceu, mas músicos de sua banda, antes de entrarem, fizeram selfies com os “paulmaníacos”. Seguranças avisaram que o cantor não deixaria o hotel.

Mais cedo, a jornalista Lucia Camargo exibia o braço autografado por McCartney. Ela veio de São Paulo ver o ídolo. O site Eventim informou que há ingressos para a apresentação extra de segunda-feira.

Água de graça

Atendendo à recomendação da Defensoria Pública de Minas Gerais, a produtora Bonus Track Entretenimento Ltda, responsável pelos shows de Paul McCartney, vai distribuir água de graça para o público nas duas apresentações em BH.

A medida cumpre portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de novembro de 2023, sobre a saúde de consumidores em shows, festivais e eventos de grandes proporções. A Defensoria recomendou que produtoras garantam o acesso gratuito de garrafas d’água de uso pessoal em eventos, além da disponibilização de bebedouros ao público.

A jornalista Lucia Camargo tem o autógrafo de Paul McCartney tatuado no braço Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Famílias com Paul

Em Brasília, o clima foi de karaokê na quinta-feira. Avós, pais e netos cantaram “Let it be”, “Love me do”, “Band on the run”, “Maybe I'm amazed”, fazendo o famoso coro “na-na-na” de “Hey Jude”, a última música antes do bis.

O show de imagens no telão, com direito aos atores Natalie Portman e Johnny Depp interpretando “My Valentine” em libras, coloriu o estádio com luzes e lasers.

Na abertura, “Hard day's night” deu lugar a “Can't buy me love”. As surpresas não pararam por aí. Músicos responsáveis pelos metais – trombone, trompete e saxofone – surgiram na área das cadeiras inferiores, bem distantes do palco lotado de instrumentos.

A brincadeira valeu apenas por uma canção. Logo depois, eles assumiram os respectivos lugares perto de Paul McCartney.



Um dos momentos mais especiais da noite foi a apresentação de “I've got a feeling”, do último disco de estúdio dos Beatles. Em “Let it be”, logo no início do bis, Paul estava “acompanhado” de John Lennon (1949-1980), graças à tecnologia dos telões.



Canções icônicas como “Something”, dedicada ao parceiro de banda e amigo George Harrison (1943-2001), “Helter skelter”, “Blackbird” e a cantarolante “Hey Jude” fizeram a plateia brasiliense relembrar por que os Beatles e o próprio Paul são tão amados.



Antes do show, o clima na pista do Mané Garrincha era de confraternização. Pessoas de todas as idades curtiam o som do DJ, que tocava as melhores dos Beatles. Quando Paul McCartney chegou, entrou no palco iluminado pela luz de celulares vinda de todo o estádio.



O público cantou desde a primeira música dos Beatles, “In spite of all the danger”, até as mais novas da carreira solo de McCartney, passando pelos divertidos hits da banda Wings. (Com Correio Braziliense)

“GOT BACK TOUR”

Domingo e segunda-feira (4/12), às 20h, na Arena MRV. Ingressos para 4/12 à venda no site Eventim. Inteira: R$ 480 (cadeira superior), R$ 600 (nível inferior sul), R$ 780 (cadeira inferior leste e oeste), R$ 650 (pista) e R$ 990 (pista premium). Meia-entrada na forma da lei.

* Estagiárias sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria