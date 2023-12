No Dia Nacional do Samba, celebrado neste sábado (2/12), Belo Horizonte abre os festejos com 18 sambistas da capital mineira. O projeto BH é Bamba – A cidade na roda do samba ocorrerá das 13h às 20h, no Mercado da Lagoinha (Rua Formiga, 140 – Lagoinha).

Entre os bambas estão coletivos pertencentes à Velha Guarda do samba na cidade, como Bloco Caricato Os Aflitos do Anchieta, Zé Pretinho da Cuíca, Magnatas do Samba, Velha Guarda Unidos dos Guaranys e Velha Guarda do Samba de BH.

Também marcam presença na roda 13 sambistas com trajetória solo: Jussara Pretta, Dóris, Dona Eliza, Sô Marcelo, Seu Domingos do Cavaco, Ronaldo Coisa Nossa, Ricardo Barrão, Nonato do Samba, João Batera, Fabinho do Terreiro, Evair Rabelo, Dé Lucas e Cabral. Entrada gratuita.

A batucada também será atração neste sábado (2/12), a partir das 13h, no Centro Cultural UFMG (Avenida Santos Dumont, 174, Centro), animada por integrantes da Velha Guarda do Samba de BH, com entrada franca.

Roda de batuqueiros e exposição de parte do acervo do Museu do Samba Mineiro integram a programação.



Canjerê no Lagoa do Nado

Na região da Pampulha, o Dia do Samba será comemorado no domingo (3/12), das 12h às 16h30, pelo projeto Canjerê, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional da Lagoa do Nado (Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã), com entrada franca.

O show estará a cargo do grupo Direito de Sambar e do DJ Leo Oliveira. No repertório, clássicos de Nelson Cavaquinho, Cartola, Paulino da Viola, Zé Kéti, Adoniran Barbosa, Paulo César Pinheiro, Dona Yvone Lara, Délcio Carvalho e Nei Lopes.

Delegas e Dé Lucas

O samba também vai marcar presença no Circuito Gastronômico de Favelas, neste sábado e domingo (2 e 3/12), na Rua da Passagem, na Serra. Com entrada franca, o evento reúne 12 cozinheiros de diversas comunidades de BH, com menu composto apenas por receitas autorais, como a Feijoada Senzala da Dona Dirce, por exemplo.

A roda do Delegas Samba Clube, comandada por Thiago Delegado e convidados, e a exibição do filme “Marte Um”, estão programadas para este sábado, das 12h às 20h.

No domingo (3/12), a batucada ficará por conta de Manu Dias e Dé Lucas, morador da comunidade da Serra e pai do ator Cícero Lucas, o jovem protagonista de “Marte Um”.