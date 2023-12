Desde que o cantor, compositor e multi-instrumentista Paul McCartney chegou a Belo Horizonte nesta sexta-feira (1º/12), a expectativa para a apresentação do astro na Arena MRV, nos dias 3 e 4 de dezembro, tem aumentado. O ex-Beatle faz show na capital mineira com a turnê intitulada “Got Back”.



O Estado de Minas flagrou o momento da chegada de membros da equipe do artista ao hotel Fasano, na Rua São Paulo, Região Centro-Sul de BH. Entre eles estavam o assessor de imprensa Stuart Bel, o fotógrafo MJ Kin, o cinegrafista Charlie Lighting, o DJ Chris Holmes, o operador de som Pablo e os músicos da equipe de sopro.

Rusty Anderson, guitarrista de Paul, chegou à noite ao hotel, por volta das 19h40, junto com outros integrantes da equipe. Ele cumprimentou e tirou fotos com alguns fãs. Já McCartney pousou no Aeroporto da Pampulha por volta do mesmo horário. Em seguida, o músico seguiu para o hotel, sem dar o ar da graça para os fãs que o esperavam.





Fãs comemoram



Nas redes sociais, fãs celebram a chegada e elogiam o artista. “Sua excelência, Paul e sua equipe”, disse uma usuária nas redes sociais. “Segunda-feira estarei lá”, afirmou outra pessoa confirmando presença no segundo e último dia de show do artista na capital. “Ansiedade e alegria! Até domingo, Paul”, escreveu outra usuária.



No Brasil, Paul iniciou a turnê na última terça-feira (28/11) no Clube do Choro de Brasília para cerca de 200 pessoas. “Got Back” teve início em abril de 2022 nos Estados Unidos.

Agora, na capital, cartazes nas proximidades do hotel onde o cantor está hospedado dão as boas-vindas para o artista. A expectativa é que McCartney cante cerca de 40 músicas, entre sucessos dos Beatles, singles de sua carreira solo e do projeto Wings.

Show terá distribuição de água



Atendendo a uma recomendação da Defensoria Pública de Minas Gerais, a produtora dos shows do cantor Paul McCartney irá distribuir copos de água de graça para o público das duas apresentações, que acontecem neste domingo (3/12) e segunda-feira (4/12).



A medida ocorre de acordo com uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de novembro de 2023, que estabelece estratégias destinadas à proteção da saúde dos consumidores em shows, festivais e quaisquer eventos de grandes proporções.

Paul esteve em BH em 2013



Em 2013, na capital mineira, Paul chamou ao palco quatro jovens que haviam feito petição na internet apelando para que ele viesse a BH “falar uai”. Carismático, brincou, com as moças em seu palco: “Finalmente, o Paul veio falar uai”.



Agora há uma campanha encabeçada pelo Bar e Museu Clube da Esquina para que o ex-Beatle vá até a esquina das ruas Paraisópolis e Divinópolis conhecer o local onde surgiu o movimento musical, que, aliás, se inspirou nos Beatles.

“GOT BACK TOUR”

Domingo (3/12) e segunda (4/12), às 20h, na Arena MRV. Ingressos para 4/12 à venda no site Eventim. Inteira: R$ 480 (cadeira superior), R$ 600 (nível inferior sul), R$ 780 (cadeira inferior leste e oeste), R$ 650 (pista) e R$ 990 (pista premium). Meia-entrada na forma da lei.