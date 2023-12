Atendendo a uma recomendação da Defensoria Pública de Minas Gerais, a produtora dos shows do cantor Paul McCartney irá distribuir copos de água de graça para o público das duas apresentações, que acontecem neste domingo (3/11) e segunda-feira (4/11). A medida ocorre de acordo com uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de novembro de 2023, que estabelece estratégias destinadas à proteção da saúde dos consumidores em shows, festivais e quaisquer eventos de grandes proporções, e dá outras providências.

No documento, a defensoria recomendou que as produtoras responsáveis pelos shows garantam o acesso gratuito de garrafas d’água de uso pessoal, a fim de preservar a segurança, a saúde e a integridade física dos participantes. Além disso, a Defensoria orienta que os realizadores dos eventos disponibilizem bebedouros ou realizem a distribuição de embalagens com água adequada para o consumo humano, mediante a instalação de “ilhas de hidratação” de fácil acesso a todos os presentes, sem custo adicional ao consumidor, com a divulgação antecipada ao público das medidas adotadas nos canais de comunicação dos eventos.

Em resposta, a empresa Bonus Track Entretenimento Ltda., produtora dos shows de Paul McCartney no Brasil, informou que, nos eventos de Belo Horizonte, atenderá o pleito. “Considerando as informações requisitadas por esta respeitável Defensoria Pública, em referência ao evento em comento, vimos à presença de Vossa Excelência informar que atenderemos o disposto na Portaria GAB-SENACON/MJSP n. 35, de 22 de novembro de 2023, conforme discriminado no material anexo”, diz o ofício.

Além de recomendar o cumprimento da portaria federal, a Defensoria também acionou a Prefeitura de Belo Horizonte para que o órgão aumente a fiscalização durante os shows. O órgão recomendou, também, que a administração municipal estabeleça, como requisito para emissão de autorização para realização de eventos na cidade, o cumprimento das obrigações previstas na Portaria, ao longo de seu prazo de vigência, a fim de preservar a saúde dos cidadãos.

“Got back tour”

A “Got back tour” chega a BH no domingo e na segunda (3 e 4/12), na Arena MRV. Ainda há ingressos disponíveis para o segundo dia. Ele deve cantar cerca de 40 músicas, entre sucessos dos Beatles, singles de sua carreira solo e do projeto Wings.

O público deverá seguir à risca exigências e protocolos estabelecidos. A produção avisa que não será permitida a entrada de diversos itens. Para os dois dias, a Arena MRV disponibiliza estacionamento. Os interessados devem fazer reserva pelo site (parceiros.estapar.com.br), mediante pagamento de R$ 140 (carros e motos) ou R$ 160 (vans). Para quem não dirige, há o serviço de transfer oficial por R$ 100.

Serão quatro ônibus saindo dos bairros Buritis (Av. Professor Mário Werneck, 1.911), Lourdes (Av. Olegário Maciel, 1.516), Savassi (Rua Alagoas, 626) e Belvedere (Rua João Antônio Azeredo, 301). O voucher deverá ser adquirido pelo site (go2events.com.br).