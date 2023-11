Taylor Swift comemorou nesta terça-feira (28) a sua passagem recente pelo Brasil, uma bateria de seis shows encerrada no domingo (26) em São Paulo. Em seu perfil no Instagram, a cantora escreveu que as apresentações superaram suas expectativas e agradeceu a equipe da sua turnê, a "Eras Tour".

"Trazer uma turnê para o Brasil é algo que sonho há anos, mas os fãs foram muito além das minhas expectativas. Nós encerramos oficialmente a 'Eras Tour' de 2023 e pudemos terminar com seis shows no Rio e São Paulo com as plateias mais mágicas"

Ela ainda aproveitou para agradecer a todo o público que foi aos seus shows este ano --a passagem por São Paulo e Rio de Janeiro encerrou os trabalhos da turnê em 2023.

"Às pessoas que vieram assistir, vocês são o que fazem aqueles estádios parecerem tão vivos, elétricos e inesquecíveis para mim. Me sinto orgulhosa e comovida por aquilo que pude fazer parte. Vejo vocês em 2024."

Apesar do tom emotivo com o próprio público, Taylor mais uma vez evitou mencionar Ana Clara Benevides, fã brasileira que morreu na primeira apresentação da "Eras Tour" no país. A tragédia, ocorrida pelas altas temperaturas no estádio Nilton Santos, o Engenhão, foi omitida de todos os shows da cantora no país, que prosseguiram sem alterações.

A única ação da cantora sobre o tema foi receber a família de Ana Clara em seu camarim no último domingo, logo antes de se apresentar pela última vez em São Paulo. Os familiares puderam assistir ao show em uma área reservada na pista do Allianz Parque.