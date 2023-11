O elenco de Friends tem pensado em um especial de 30 anos da série para 2024, mas o patrimônio de Matthew Perry, que morreu em outubro deste ano, pode impedir as gravações devido a um contrato de US$ 425 milhões, equivalente a R$ 2 bilhões, na cotação atual, segundo informou o The Sun na última segunda (27).

Uma fonte disse ao jornal que Jennifer Aniston e David Schwimmer estão tentando negociar um reencontro semelhante ao que aconteceu em 2021 e que foi ao ar pela HBO Max. Aniston, Schwimmer, e as também protagonistas Courteney Cox e Lisa Kudrow são todos co-proprietários da franquia.

O acordo milionário e exclusivo de cinco anos da série com a HBO Max está definido para expirar no próximo ano e, depois disso, ele poderá voltar ao catálogo da Netflix.

"Houve um brainstorming sobre o que fazer no 30º aniversário do programa quando Matthew morreu, e é claro que isso muda tudo. Embora um especial de TV de grande orçamento seja improvável, o retorno do programa à Netflix quando o acordo com a Max expirar é muito mais provável. Mesmo que o programa tenha sido um dos maiores sucessos de Max, a Netflix o disponibilizaria novamente para um público muito maior nos EUA e no mundo. Tudo se resume ao acordo e ao elenco, bem como ao patrimônio de Matthew", disse a fonte ao jornal.