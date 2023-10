O artista é conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing no seriado de TV "Friends".

Segundo o "Los Angeles Times", o corpo foi encontrado em uma banheira de hidromassagem. A suspeita é que ele tenha se afogado.

A rede de televisão "HBO", que faz parte do grupo da Warner Bros., produtora de "Friends", lamentou a morte do ator. Em sua conta brasileira, escreveu: “Estamos profundamente tristes com o falecimento de Matthew Perry, que marcou uma geração sendo nosso eterno Chandler em Friends. Estamos com os fãs, amigos e familiares nesse momento difícil”.

Estamos profundamente tristes com o falecimento de Matthew Perry, que marcou uma geração sendo nosso eterno Chandler em Friends. Estamos com os fãs, amigos e familiares nesse momento difícil. pic.twitter.com/uREQJbgV1D %u2014 HBO Brasil (@HBO_Brasil) October 29, 2023

Além do icônico seriado, Matthew também também participou de produções como “The Good Wife” e “The Odd Couple”. Seu último papel foi em 2017 na série The Kennedys After Camelot, quando interpretou Ted Kennedy.