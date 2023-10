677

Matthew Perry, em foto de 2009: corpo do ator de 54 anos foi encontrado na banheira (Gabriel Bouys/AFP) As homenagens dos fãs da série dos anos 1990 Friends para o ator Matthew Perry encheram as redes sociais na noite deste sábado (28/10).

A morte do ator de 54 anos foi anunciada pelo site norte-americano. Segundo a publicação, o ator teria se afogado em casa. Com a notícia, o nome de Matthew foi parar no topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Leia: Morre Matthew Perry, o Chandler Bing de 'Friends'

"Que notícia dolorida para nós fãs de Friends. Parece que um amigo real se foi, afinal uma parte da nossa vida acompanhamos as aventuras do personagem Chandler Bing e seus amigos.", escreveu uma fã.

Matthew Perry interpretou Chandler Bing nas 10 temporadas de Friends , sitcom que chegou ao fim em 2004.

Veja um pouco da repercussão

mds fazia mt tempo que eu não ficava tão chocado com a morte de um famoso quanto a morte de matthew perry, principalmente porque a gente sabe de tudo que ele passou ao longo da vida dele, tô em completo choque — gabriel (@pgzinnnn) October 29, 2023

eu real tô muito triste como se chandler não fosse apenas um personagem e sim meu amigo de anos o matthew perry lutou tanto pra recuperar a vida dele colocar ela nos eixos pra partir dessa forma tão prematura que tristeza — Juliane (@exuliane) October 29, 2023