677

Adrianna cantará "Joga fora no lixo", entre outros sucessos de Sandra Sá, no show deste sábado, no Parque Lagoa do Nado Marcus Leaum/Divulgação

A cantora e compositora mineira Adrianna estreia o show “Sandra soul, retratos e canções”, em homenagem a Sandra de Sá, neste sábado (28/10), a partir das 15h, no Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado (Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã). O repertório passa por todas as fases da carreira da cantora carioca, com mais de 20 músicas interpretadas por Adrianna. O espetáculo tem direção cênica de Marcelo Veronez e participação especial da rapper Kainna Tawa. “A música preta brasileira sempre teve um cálcio na Sandra de Sá, na sua sonoridade black. Mas ela não se limita a um único estilo, a sua versatilidade é algo fora do comum”, declara Adrianna, conhecida pelo projeto Baile da Dri. "Retratos e canções", "Joga fora no lixo", "Bye bye tristeza" e "Solidão" são alguns dos sucessos interpretados pela mineira. A artista também se apresentará em 4 de novembro, no mesmo horário e local. Acesso gratuito. Informações: @adrianna.oficial. A cantora e compositora mineira Adrianna estreia o show “Sandra soul, retratos e canções”, em homenagem a Sandra de Sá, neste sábado (28/10), a partir das 15h, no Centro de Referência da Cultura Popular Lagoa do Nado (Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã). O repertório passa por todas as fases da carreira da cantora carioca, com mais de 20 músicas interpretadas por Adrianna. O espetáculo tem direção cênica de Marcelo Veronez e participação especial da rapper Kainna Tawa. “A música preta brasileira sempre teve um cálcio na Sandra de Sá, na sua sonoridade black. Mas ela não se limita a um único estilo, a sua versatilidade é algo fora do comum”, declara Adrianna, conhecida pelo projeto Baile da Dri. "Retratos e canções", "Joga fora no lixo", "Bye bye tristeza" e "Solidão" são alguns dos sucessos interpretados pela mineira. A artista também se apresentará em 4 de novembro, no mesmo horário e local. Acesso gratuito. Informações: @adrianna.oficial.





• “JOBIM SINFÔNICO”







Mônica de Aquino Leonardo Brasiliense/DIVULGAÇÃO



• SARAU DE POESIA





O sarau de poesias “A origem do turbilhão”, com Mônica de Aquino (foto), será realizado neste sábado (28/10), às 11h, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. O sarau abordará a maternidade que, para a poeta, além de ato político, é um espaço de criação. Esta é a perspectiva que embasa o evento, com poemas que apresentam diferentes gerações da maternidade na poesia contemporânea. No centro das leituras, estará o livro de Mônica, “Continuar a nascer”, escrito a partir da experiência da gestação e do nascimento da sua filha. O sarau incluirá, ainda, outras poetas brasileiras, como Ana Martins Marques e Marília Garcia. Entrada gratuita.





• FÁBRICA DE GRAFFITI





A Fábrica de Graffiti segue com programação gratuita em João Monlevade, na Região Central de Minas, neste sábado, domingo e segunda (28 a 30/10). Desta vez, o projeto investe em quatro esculturas de fibra de vidro, em estilo “cow parade”. A Fábrica também está promovendo cursos de graffiti e hip-hop e outras atividades artísticas para 100 alunos de escola pública, como forma de inserir os jovens no universo da arte, da tecnologia, da criatividade e do empreendedorismo. Os artistas e arte-educadores desta edição são Bruna Pereira, Galo, Seco, Tikka Meszaros, Leandro Hisne e Tina Soul. Informações: www.fabricadegraffiti.com.br.



O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar %u2013 O filme DIVULGAÇÃO



• TUBARÃO MARTELO





“O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar – O filme” (foto) – sucesso no YouTube, com 30 milhões de acessos, e no teatro – tem sessão de pré-estreia neste sábado (28/10), às 10h, no Cineart do Boulevard Shopping. A entrada é gratuita, mediante confirmação prévia pelo link disponível no Instagram @otubaraomartelo. O filme tem direção de Cláudio Fraga e Carlos Magalhães, com animação da Dogzilla Estúdio e Immagini. A animação infantil de média metragem (26min) foi a única produção mineira vencedora nesta categoria no edital Petrobras Cultural.





• DIVERA NA SERRA DO CIPÓ





A segunda edição da DiVera – Festa da Palavra e da Cultura segue com programação neste final de semana (28/10 e 29/10), em Conceição do Mato Dentro, na Serra do Cipó. O evento homenageia o escritor Bartolomeu Campos de Queirós e tem como objetivo promover a literatura e as artes da palavra em diálogo com as demais formas de expressão cultural. As atividades acontecem no Largo de Santana. Programação gratuita. Informações: www.institutoperiferico.org/divera.