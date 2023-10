SIGA NO

As obras de Thaïs Helt ocuparão toda a galeria Lemos de Sá, até novembro; há objetos em vidro, litografia e Desenhos Lemos de Sá/Divulgação

A Lemos de Sá Galeria de Arte abre neste sábado (28/10) a exposição "Enigma da fuga", com desenhos em grafite, objetos em vidro e litografias de Thaïs Helt. A artista conta que o texto "Sobretudo, Thaïs", de João Baptista Magro Filho, a inspirou a fazer a mostra.









A fuga em questão da pandemia de COVID-19. “Certamente o medo, as dificuldades, as neblinas e a gratidão daqueles difíceis dias da pandemia ali quedavam impressas. Traziam recados contorcidos. Revelavam quão difícil é aos sonhos se revelarem pelo meio dos muros da consciência essa incômoda presença”, diz outro trecho de “Sobretudo, Thaïs”.





Pensamento

A artista, no entanto, começava a enxergar outro sentido para aquelas peças, que serviram de refúgio durante o período de isolamento social. "A ligação entre as obras estabelece a maneira que meu pensamento vai andando, do momento que comecei, na pandemia, até agora”, diz ela.





Entre elas, uma em especial chama a atenção: sete volumes de livros nomeados “Ouro negro”. Uma coleção de peças em ouro, litografia e hot stamping sobre papel kozo. A biblioteca da mente de Thaïs.





“Tudo começou com a biblioteca. Fiz os volumes de cacos de pedra, litográfica com carvão e revesti tudo em ouro. Foi um trabalho meticuloso. Depois, ao mesmo tempo, fui fazendo os desenhos de crayon”, conta.





“ENIGMA DA FUGA”

Exposição de Thaïs Helt. Abertura neste sábado (28/10), das 11h às 16h, na Lemos de Sá Galeria de Arte (Rua Germano Chatti, 255 - Mangabeiras). Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 13h. Até 30/11.





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes