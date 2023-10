677

Elenco de 'Friends' se reuniu pela última vez durante o episódio especial da série em 2021 HBO Max/Divulgação

Nesta segunda-feira (30/10), o elenco de ‘Friends’ falou pela primeira vez sobre a morte do colega Matthew Perry, ator que viveu o Chandler na série. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer se manifestaram em um comunicado conjunto, publicado pela revista People.

“Estamos todos totalmente arrasados com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável”, diz o texto.

Segundo a reportagem, os atores disseram que ainda vão falar mais sobre a perda “como e quando" puderem. “Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e a todos que o amavam ao redor do mundo”, justificaram.

A informação de que os atores publicariam um comunicado conjunto já havia sido divulgada mais cedo, após os fãs cobrarem manifestações de Jeniffer, Courteney, Lisa, Matt e David. “O elenco está sofrendo com a perda de seu irmão, porque isso é o que Matty era – um irmão para eles. É simplesmente devastador. Todos eles estão próximos e estão arrasados, porque estiveram juntos nos melhores e nos piores momentos de suas vidas”, disse uma fonte ao Page Six.

No domingo (29/10), os co-criadores da série, Marta Kauffman e David Crane, e o produtor executivo da sitcom Kevin Bright publicaram uma declaração. “Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de nosso querido amigo Matthew”, escreveram. “Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas. Ele era um talento brilhante.”

Eles ainda destacaram o desempenho extraordinário de Perry. “É um clichê dizer que um ator faz seu próprio papel, mas, no caso de Matthew, não há palavras mais verdadeiras. Desde o dia em que o ouvimos encarnar o papel de Chandler Bing pela primeira vez, não havia mais ninguém para nós”, elogiaram.

A declaração de Kaufman, Crane e Bright ressaltou, ainda, como era boa a convivência no set. “Sempre valorizaremos a alegria, a luz, a inteligência ofuscante que ele trouxe para cada momento – não apenas para seu trabalho, mas também para a vida. Ele sempre foi a pessoa mais engraçada da sala. Mais do que isso, ele era o mais doce, com um coração generoso e altruísta.”

A declaração também incluía condolências para outras pessoas que estavam de luto por Perry, bem como uma doce referência à tradição do título dos episódios de "Friends". “Enviamos todo o nosso amor para sua família e amigos. Este é verdadeiramente aquele onde nossos corações estão partidos.”

Quem também homenageou o ator foi Maggie Wheeler, que interpretou Janice, a namorada irritante de Chandler. "Que perda. O mundo sentirá sua falta, Mathew Perry. A alegria que você trouxe para tantos em sua vida muito curta continuará viva. Eu me sinto muito abençoado por cada momento criativo que compartilhamos”, escreveu no Instagram.

Morgan Fairchild, que interpretou a mãe de Chandler na série, também compartilhou sua tristeza pela morte do ator. “Estou com o coração partido pela morte prematura do meu ‘filho’, Matthew Perry. A perda de um jovem ator tão brilhante é um choque. Estou enviando amor e condolências a seus amigos e familiares, especialmente a seu pai, John Bennett Perry, com quem trabalhei em 'Flamingo Road' e 'Falcon Crest'. #RIPMatthew", publicou nas redes sociais, no sábado.

Matthew Perry foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa, com sinais de afogamento. A autópsia do ator foi inconclusiva, e as autoridades aguardam os resultados dos testes toxicológicos.