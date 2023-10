677

Sorridente e visivelmente feliz, o ator Matthew Perry concede entrevista coletiva em Phoenix House's (EUA) (Jason Kempin)

A morte, aos 54 anos, de Matthew Perry, o Chandler Bing de Friends , um dos personagens mais famosos da história da televisão, gerou reações dos artistas, amigos e fãs no mundo. Muitos resistiam à informação de ele ter sido encontrado sem vida em casa. As investigações seguem, como numa série, com a descoberta de antidepressivos, ansiolíticos e medicações para doenças pulmonares crônicas na casa do ator, além do longo histórico de luta contra a dependência química e de alcoolismo.

Nos palcos e nas redes sociais, artistas lembraram com carinho do amigo. A cantora Adele interrompeu o show, em Las Vegas, nos Estados Unidos, para homenagear o amigo. "Ele é, provavelmente, o melhor personagem cômico de todos os tempos", disse ela. O músico Charlie Puth também dedicou ao ator parte da apresentação à canção-tema de Friends durante o show.

Amigos há mais de três décadas, Gwyneth Paltrow lembrou que conheceu Perry em um festival de teatro em 1993, e que se encontraram depois da gravação do piloto da série Friends. "Nós fomos próximos por um tempo até que a vida nos separou, mas eu sempre ficava muito feliz em vê-lo", reagiu a atriz. "Espero que o Matthew encontre a paz na eternidade. Eu realmente espero", escreveu ela nas redes sociais.

Para Viola Davis, Perry trouxe luz no personagem que encarnou em Friends. "Além da alegria que você trouxe a muitos, seu coração reinou supremo. Descanse em paz... saiba que você trouxe amor", escreveu Viola nas redes sociais.

Friends Em silêncio

Dos cinco atores de Friends , nenhum que contracenou com Perry, por 10 temporadas da série, se manifestou. É como se fosse um silêncio de respeito ao amigo que gastou mais de US$ 9 milhões na batalha contra a dependência química e de alcoolismo. Ele se viu obrigado a fazer tratamentos durante as gravações, nos anos de 1990.

O grupo formado para a série, que trata da vida cotidiana de jovens e suas angústias e expectativas. Da ficção, Friends virou realidade, unindo de forma visceral Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston e Courteney Cox, além de Perry.

A única a reagir à morte foi a atriz Maggie Wheeler, que deu vida à personagem Janice, o primeiro par romântico de Chandler na produção. "Que perda. O mundo sentirá sua falta, Matthew Perry. A alegria que você trouxe a tantos em sua vida muito curta continuará viva."

O lamento do fã

O professor de teatro Pedro Rapôso Ciarlini se diz o maior fã que conhece de Friends . Ele assistiu à série mais de 20 vezes e, recentemente, tatuou uma cena icônica de Chandler no braço. "Eu sempre quis uma tatuagem da série que me marcou muito, mas queria algo diferente. Pensei muito, olhei referências e encontrei um desenho do momento em que o Chandler mostra que não sabe dançar", ressalta o fã

Desolado com a morte de Perry, o professor disse que Chandler seu personagem favorito, desde o primeiro episódio que assistiu. "Eu nunca me abalo muito quando algum famoso morre. Mas o Matthew foi tão importante em tantos momentos na minha vida", disse ele, inconformado. "Vi a notícia e desabei, chorei demais. É um cara que eu nunca conheci, mas foi extremamente presente nos meus melhores e piores momentos. Foi como perder, literalmente, um amigo muito querido", conta.