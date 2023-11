Taylor Swift chegou a cantar com Paula Fernandes, em seu pocket show no Rio de Janeiro, em 2012

Muitos fãs de Taylor Swift esperavam que a cantora mineira Paula Fernandes fizesse uma participação especial nos shows da loirinha no Brasil. Mas a The Eras Tour acabou, e a sete-lagoana só deu o ar da graça na plateia. Porém, Paula fez a alegria dos fãs ao publicar um vídeo cantando "Long live" em suas redes sociais. A música possui uma versão com participação da brasileira que foi hit em 2012, ano em que foi lançada, e fez parte da trilha sonora da novela "Avenida Brasil", da TV Globo.

A cantora aparece nas imagens na sala de sua casa, tocando violão e com muitas pulseiras da amizade nos braços. "Já estou com saudades", escreveu na legenda. Nos comentários, os fãs lamentaram a falta da brasileira no palco de Taylor. “Ainda não aceito ela não ter te chamado”, afirmou um internauta. “Só faltou tu naquele palco. Quem sabe na próxima, né?”, escreveu outro.

A versão original de "Long live" faz parte do álbum "Speak now", lançado originalmente em 2010 e regravado em 2023. Já a música com parte da letra em português está no álbum "Meus encantos", lançado em 2012, por Paula.

Paula Fernandes compareceu, no domingo (26/11), ao show da loirinha eno Allianz Parque, em São Paulo. Ela foi convidada pela produção da americana, o que aumentou a expectativa dos fãs. Vale lembrar que "Long live" é canção fixa da apresentação de Taylor. A música é um momento especial da cantora com os fãs.

Antes de Taylor subir ao palco, Paula Fernandes conversou e trocou pulseiras da amizade com os fãs. Ela também liderou uma coral de "Long live" da arquibancada.