Paul McCartney iniciou a turnê “Got back” pelo Brasil com uma surpresa: na terça-feira (28/11), fez pocket show no Clube do Choro de Brasília para cerca de 200 pessoas, avisando sobre a apresentação poucas horas antes.

A “Got back tour” chega a BH no domingo e na segunda (3 e 4/12), na Arena MRV. Ainda há ingressos disponíveis para o segundo dia. Ele deve cantar cerca de 40 músicas, entre sucessos dos Beatles, singles de sua carreira solo e do projeto Wings.

É do feitio do ex-beatle preparar surpresas para os fãs. Em 2013, na capital mineira, Paul chamou ao palco quatro jovens que haviam feito petição na internet apelando para que ele viesse a BH “falar uai”. Carismático, brincou, com as moças em seu palco: “Finalmente, o Paul veio falar uai”.

Agora há uma campanha encabeçada pelo Bar e Museu Clube da Esquina para que o ex-beatle vá até a esquina das ruas Paraisópolis e Divinópolis conhecer o local onde surgiu o movimento musical, que, aliás, se inspirou nos Beatles.

O público deverá seguir à risca exigências e protocolos estabelecidos. A produção avisa que não será permitida a entrada de diversos itens. Mas água está liberada.

Para os dois dias, a Arena MRV disponibiliza estacionamento. Os interessados devem fazer reserva pelo site (parceiros.estapar.com.br), mediante pagamento de R$ 140 (carros e motos) ou R$ 160 (vans).

Para quem não dirige, há o serviço de transfer oficial por R$ 100.

Serão quatro ônibus saindo dos bairros Buritis (Av. Professor Mário Werneck, 1.911), Lourdes (Av. Olegário Maciel, 1.516), Savassi (Rua Alagoas, 626) e Belvedere (Rua João Antônio Azeredo, 301). O voucher deverá ser adquirido pelo site (go2events.com.br).

É proibido levar





» Armas de qualquer tipo

» Guarda-chuva

» Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que possam machucar

» Objetos pontiagudos (canetas, por exemplo), que possam causar ferimentos

» Objetos perfurocortantes (tesouras, cortadores de unha, giletes)

» Balões, malabares, buzinas de ar, pistolas de água

» Fogos de artifício e de estampido (de qualquer espécie)

» Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica. Medicamentos apenas com receita médica

» Bebidas alcoólicas

» Alimentos destinados ao comércio ou que representem riscos à segurança e saúde

» Camisas de torcidas adversárias, bandeiras com e sem mastro

» Vasilhames, copos, compartimentos de armazenamento de vidro, plástico, metal ou qualquer outro tipo de material

» Máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), gravadores, filmadoras, Go-Pro ou similares, tablets, bastão para tirar foto e gimbals

» Cigarros eletrônicos

» Capacetes de moto ou similares

» Lasers, walkie-talkies e drones

» Mochilas ou bolsas com medidas superiores a 20x30 cm







“GOT BACK TOUR”



Domingo (3/12) e segunda (4/12), às 20h, na Arena MRV. Ingressos para 4/12 à venda no site Eventim. Inteira: R$ 480 (cadeira superior), R$ 600 (nível inferior sul), R$ 780 (cadeira inferior leste e oeste), R$ 650 (pista) e R$ 990 (pista premium). Meia-entrada na forma da lei.