O cantor, compositor e contrabaixista Humberto Gessinger chega a BH com a turnê “Quatro cantos de um mundo redondo”. O repertório traz músicas recentes, como “Partiu”, “Bem a fim”, “Um dia de cada vez” e “Estranho fetiche”, além das conhecidas “Infinita Highway”, “Refrão de bolero” e “Terra de gigantes”. Ele vai se apresentar nesta sexta-feira (1/12) à noite, na Arena Hall.

Gessinger divulga o álbum autoral “Quatro cantos de um mundo redondo”, lançado em setembro, formando power trio com Rafa Bisogno (bateria) e Felipe Rotta (guitarra).

“O disco tem canções gravadas por um trio acústico. Vou cantar essas músicas no show também, porém com o Rafa e o Rotta. O repertório traz 26 músicas que estão espalhadas por todas as fases da minha carreira”, afirma.

Um dos fundadores da banda Engenheiros do Hawaii, ele promete aos fãs recordar sucessos do grupo, expoente do rock oitentista nacional. “O show dá uma geral bem ampla no que tenho feito desde 1986, quando comecei”, comenta.



Segunda casa

O gaúcho tem numeroso fã-clube mineiro, que ele faz questão de cultivar. “Engraçado é que no primeiro disco do Engenheiros, ‘Longe demais das capitais’ (1986), não fomos a BH, onde havia uma cena de rock hiper pesada na época. Nunca entendi por que não tocamos na capital mineira. A partir do segundo álbum, começamos a ir a Minas, que se tornou a minha segunda casa. Hoje, acredito até que tenho mais público em Belo Horizonte do que em Porto Alegre”, garante. Esta relação é tão forte que um DVD ao vivo foi gravado por ele na capital mineira.

Humberto Gessinger diz ter sorte de contar com várias músicas que viraram hits, pois assim pode variar seu repertório. “Às vezes dou um tempo nelas, mas no show de BH cantarei meus maiores sucessos. No bis, o público sempre pede alguma coisa e aí puxo da manga. Ao longo da minha carreira, semeei isso. De três em três discos, gravava um ao vivo”, relembra.

Ele explica que buscou “abrir horizontes” em seu cancioneiro “para ficar um pouco independente das coisas que só rolavam em rádio”.

Foi algo planejado, embora muita gente estranhasse. “Diziam: ‘Você está se autossabotando?’. Eu respondia: 'É uma visão mais para a frente, não tanto do dia a dia.' Toco algumas músicas que muita gente nem conhece, mas que para o fã é um hit.”

A turnê “Quatro cantos de um mundo redondo” está rodando o país. “Começamos em setembro, quando fizemos Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, depois fomos para o Nordeste, com apresentações em Fortaleza e Teresina. Agora chegamos ao Sudeste. Neste sábado, estaremos no Rio de Janeiro. Faremos mais alguns shows em São Paulo ainda este ano e retornamos com a turnê em fevereiro”, conclui.

HUMBERTO GESSINGER



Nesta sexta-feira (1/12), às 22h, na Arena Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro). Arquibancada/cadeira superior: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). Ingresso social: R$ 120. Pista: R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia solidária, estudante e idoso). Pista premium: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia solidária, estudante e idoso). À venda no site produtoracriar.com.br. Informações: (31) 3995-5750.

