Paul MCartney faz show surpresa em Brasília com repertório que resume setlist de Got Back Tour

Paul McCartney surpreendeu os brasileiros e começou sua turnê pelo país com show surpresa para cerca de 200 pessoas em um Clube do Choro de Brasília, nessa terça-feira (28/11). A apresentação foi anunciada com poucas horas de antecedência e foi um convite à parte do público que comprou ingressos para o único show do artista na capital federal, na Arena BRB Mané Garrincha, a ser realizado nesta quinta (30/11).

O beatle subiu ao palco às 18h e se apresentou por cerca de uma hora, com repertório que condensou o setlist de “Got back tour”. Com a proximidade física do público, Paul interagiu mais do que costuma fazer em seus shows. Arriscou umas palavras em português e, ao tocar "Hey Jude", pediu para as mulheres cantarem um trecho e, depois, os homens entoarem outro trecho.

Quem estava na plateia era Samuel Rosa. “Estive em vários shows de Paul ao longo da vida, inclusive seu primeiro no Brasil, mas nunca antes tão próximo (3 metros no máximo)”, escreveu o músico em suas redes sociais. “Diante de mim, um patrimônio da humanidade, alguém fundamental na minha vida, o ponto de partida, o começo de tudo”, acrescentou.

De acordo com pessoas que estiveram no show, o ingresso custou R$ 200, e era possível comprar até duas entradas.

No domingo e na segunda-feira (3 e 4/12), Paul se apresenta em Belo Horizonte, na Arena MRV. Ainda há ingressos disponíveis para o segundo show, que podem ser adquiridos no site do Eventim (confira abaixo preços e setores).



GOT BACK TOUR EM BH

SETORES:

Pista premium: R$ 990 (inteira); R$ 495 (meia-entrada);

Pista: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia-entrada);

Cadeira Inferior Leste: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada);

Cadeira Inferior Oeste: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada);

Nível Inferior Sul: R$ 600 (inteira); R$ 300 (meia-entrada);