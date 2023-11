O Cozinha Barnabé, restaurante que fica na Região Noroeste de Belo Horizonte, realizou uma rifa valendo dois ingressos para o show do Paul McCartney, que vai acontecer na próxima segunda-feira (4/12), além de mais dois ingressos para o show dos Titãs, que acontece na terça (5/12). Tudo isso para custear o tratamento do pet do bar: o cachorro Leão do Bonfim, que passou mal nesse sábado (25/11).

Foram sorteados 100 números, valendo R$ 40 cada rifa. O sorteio vai acontecer por meio de uma live no Instagram do estabelecimento, às 17h deste sábado (1/12). A ideia foi um sucesso: todos os números foram vendidos em apenas 15 horas. Mark Field, um dos sócios do bar, conta que seria preciso “de segunda até sábado para vender cem números a R$ 40. Só que os números venderam em 15 horas, muito antes do que a gente planejava”, relata.

Por causa de um sangramento no focinho, Leão perdeu muito sangue e só foi atendido na terceira tentativa de um dos donos do bar de conseguir atendimento para o cãozinho, que segue internado. Só no primeiro dia de internação, com cuidados médicos e remédios, o valor gasto foi de R$ 2.800. Até agora, os custos beiram os R$ 5 mil.

“Além da leishmaniose e da doença do carrapato que descobriram nele, fazendo os exames complementares descobriram que ele tem uma espécie de sopro no coração, então ele tem uma dificuldade cardíaca, e parece que ele tem um desvio também no fígado”, explica Mark.

Ele pensa que as complicações foram o motivo pelo qual Leão foi abandonado. O cachorro vagava pelos arredores do bar e foi adotado pelos clientes do Cozinha Barnabé e, consequentemente, pelos donos do restaurante. “Procuramos pelos donos, postando e compartilhando nas redes sociais, mas pelo visto ele foi abandonado devido aos problemas de saúde", conta o sócio.

A meta da rifa foi batida, mas ainda não cobriu os gastos com veterinário. “Como ainda temos alguns prêmios que foram doados, devemos fazer mais uma rifa. A gente está estudando como seria a melhor forma para contemplar o maior número de pessoas que conseguiram ajudar o nosso Leãozinho”, planeja Mark.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice