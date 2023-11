A van escolar que capotou na manhã desta terça-feira (28/1) carregada de crianças estava em situação irregular. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que, através de nota, afirmou que o veículo não estava com a autorização de tráfego em dia.

O acidente aconteceu por volta das 6h30 de hoje, na Rua Patagônia com Santa Fé, no Bairro Sion, na região Centro-Sul da capital, quando o veículo desceu em velocidade uma ribanceira e capotou. Em relato, o motorista afirmou que deixou o freio de mão sem puxar, ou puxou pouco, e foi buscar outras duas meninas, quando o veículo desceu.

A BHtrans e a Polícia Militar estiveram no local após o episódio e foi lavrado um boletim de ocorrência. Durante as apurações iniciais, foi constatado que a autorização necessária para circulação de veículos de transporte escolar estava vencida. Em nota, o órgão da Prefeitura afirmou que a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB) iniciará um processo administrativo, e os órgãos de segurança vão apurar e identificar as causas do acidente.

Segundo o condutor, a van tinha quatro passageiros que não apresentaram ferimentos graves. As duas que estavam embarcando, conseguiram sair de perto do veículo.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as quatro crianças, de aproximadamente oito anos, foram para a escola depois do acidente. Mas ao saber disso, o Corpo de Bombeiros foi a instituição de ensino e encaminhou os estudantes para avaliação no hospital. As crianças tiveram escoriações leves, mas sem registros de lesões graves.

Confira a nota da BHTrans na íntegra:

“A Prefeitura de Belo Horizonte lamenta o ocorrido e esclarece que agentes da BHTrans e da Polícia Militar estiveram no local e foi lavrado um boletim de ocorrência. O veículo já foi rebocado e a via liberada. A PBH esclarece ainda que o veículo não estava com a autorização de tráfego em dia. A SUMOB iniciará um processo administrativo para verificar as condições do permissionário e os órgãos de segurança vão apurar e identificar as causas do acidente.”



*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.