Uma van escolar carregada com crianças capotou por volta das 6h30 desta terça-feira (28/11) na rua Rua Patagônia com Santa Fé, no bairro Sion, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Um vídeo conseguido pelo Estado de Minas mostra o momento em que o veículo desceu em velocidade a ribanceira e capotou. O motorista disse à BHTrans que deixou o freio de mão sem puxar, ou puxou pouco, e foi pegar outras duas meninas, quando o veículo desceu.

Segundo o condutor tinha quatro passageiros, mas, felizmente, não tiveram nada. As duas que estavam embarcando, conseguiram sair de perto. A Polícia Militar e a BHTrans foram até o local. O veiculo foi retirado.

Segundo o Corpo de Bombeiros as quatro crianças, de aproximadamente oito anos, foram para a escola depois do acidente. Mas ao saberem disso, foram até a instituição de ensino e encaminharam os estudantes para avaliação em hospital. Elas tiveram escoriações leves, mas sem registros de lesões graves.

Matéria segue em atualização.