O congestionamento na BR-381, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já chega a 15 quilômetros. A fila de carros acontece desde o início da tarde desta segunda-feira (27/11), quando a pista sentido Belo Horizonte foi totalmente interditada devido a um engavetamento na altura do 517 km. Seis pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida.

Informações da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da rodovia, dão conta que o congestionamento é de 6 quilômetros. Mas, a reportagem do Estado de Minas constatou que o trânsito se estende por 15 quilômetros.

A empresa sugeriu uma rota alternativa para quem segue sentido BH. Na opção o motorista deve acessar Itatiaiuçu, pela MG-431, no km 536 da BR-381 e seguir até Itaúna, por 31,4 quilômetros. Após isso, entrar na MG-050 até a bifurcação com a BR-262, por aproximadamente 28 km. Em seguida, deverá continuar pela BR-262, sentido Betim, por 16,2 quilômetros até retornar a rodovia Fernão Dias no KM 497,82. O novo trajeto pode ser acessado aqui.

O acidente

Seis pessoas morreram e uma ficou ferida durante engavetamento na BR-381, em Igarapé. As colisões aconteceram na altura do km 517, no sentido Belo Horizonte. Informações preliminares dão conta que o trânsito no local estava lento em decorrência de um veículo de carga especial. Em determinado momento, uma carreta que transportava minério, que já estava sem controle e colidindo com a lateral de outros carros.

De acordo com uma fonte da Polícia Civil ouvida no local do acidente, ao deparar com o trânsito retido a carreta desgovernada colidiu com os outros dois veículos pesados e prensou dois carros de passeio. Imagens do acidente mostram que os dois veículos leves ficaram completamente destruídos.

A pista sentido BH está totalmente interditada e sem previsão de liberação. Até as 16h30 o congestionamento no local já chegava a seis quilômetros. Para fugir do trânsito, a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho sugeriu uma rota alternativa, que pode ser acessada aqui.

Vítimas

Dentre os seis óbitos, duas vítimas estavam em um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé. Além disso, o homem que está em estado grave também era servidor da pasta. Em suas redes sociais, a Prefeitura de Guaxupé informou que tomou conhecimento sobre o acidente e que uma equipe está indo até o local.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as outras quatro vítimas estavam todas no segundo carro que foi prensado pelas carretas. Até o momento não há informações sobre de onde o veículo era e a identidade das vítimas.