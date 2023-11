Seis pessoas morreram e uma ficou ferida durante engavetamento na BR-381, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (27/11). As vítimas estavam em dois veículos que foram prensados por duas carretas. Ao todo, estão envolvidos no acidente quatro carretas e oito automóveis.

As colisões aconteceram na altura do km 517, no sentido Belo Horizonte. Informações preliminares dão conta que o trânsito no local estava lento em decorrência de um veículo de carga especial. Em determinado momento, uma carreta que transportava minério, que já estava sem controle e colidindo com a lateral de outros carros.

De acordo com uma fonte da Polícia Civil ouvida no local do acidente, ao deparar com o trânsito retido a carreta desgovernada colidiu com os outros dois veículos pesados e prensou dois carros de passeio. Imagens do acidente mostram que os dois veículos leves ficaram completamente destruídos.

A pista sentido BH está totalmente interditada e sem previsão de liberação. Até as 16h30 o congestionamento no local já chegava a seis quilômetros. Para fugir do trânsito, a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho sugeriu uma rota alternativa, que pode ser acessada aqui.