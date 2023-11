O motorista da carreta que causou o engavetamento na BR-381, na altura do km 517, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fugiu do local. A informação foi confirmada por um agente da Polícia Civil que está no local. Seis pessoas morreram e um homem, de 60 anos, está em estado grave.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta segunda-feira (27/11). Informações preliminares dão conta que o trânsito no local estava lento em decorrência de um veículo de carga especial. Em determinado momento, uma carreta que transportava minério, que já estava sem controle e colidindo com a lateral de outros carros.

De acordo com uma fonte da Polícia Civil ouvida no local do acidente, ao deparar com o trânsito retido a carreta desgovernada colidiu com os outros dois veículos pesados e prensou dois carros de passeio. Imagens do acidente mostram que os dois veículos leves ficaram completamente destruídos. Todas as vítimas que morreram eram ocupantes dos carros.

“O motorista causador do acidente evadiu do local. Ele deixou o veículo e fugiu. Nós já estamos com a identificação dele e em breve vamos estar trazendo ele para que preste esclarecimentos. Ainda mais com seis vítimas, é crime evadir do local do acidente e ele pode responder criminalmente”, informou um policial da PCMG.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está totalmente interditada no sentido Belo Horizonte e sem previsão de liberação. A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, informou que há, no momento, 6 km de congestionamento e ainda ressaltou que a estrada no sentido São Paulo tem a faixa da esquerda interditada para atuação das equipes no acidente, com 1 km de fila de veículos.

Vítimas

Dentre os seis óbitos, duas vítimas estavam em um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Guaxupé. Além disso, o homem que está em estado grave também era servidor da pasta. Em suas redes sociais, a Prefeitura de Guaxupé informou que tomou conhecimento sobre o acidente e que uma equipe está indo até o local.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as outras quatro vítimas estavam todas no segundo carro que foi prensado pelas carretas. Até o momento não há informações sobre de onde o veículo era e a identidade das vítimas.



*com supervisão do subeditor Diogo Finelli.