Três carretas, que carregavam minério, e outros sete carros se envolveram em um engavetamento na BR-381, na altura do km 517, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta do meio-dia desta segunda-feira (27/11) e, segundo a atualização mais recente do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas morreram no local.

Os militares também estão prestando socorro a um homem de 60 anos, que estava preso às ferragens e foi retirado em estado grave. Pelo menos outras nove pessoas estavam no acidente, mas não se feriram.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está totalmente interditada no sentido Belo Horizonte e sem previsão de liberação. A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, informou que há, no momento, 4,5 km de congestionamento e ainda ressaltou que a estrada no sentido São Paulo tem a faixa da esquerda interditada para atuação das equipes no acidente, com 1 km de fila de veículos.

A empresa sugeriu uma rota alternativa para os motoristas que trafegam no local, que pode ser acessada aqui. Em 20 de agosto desse ano, um ônibus com torcedores do Corinthians tombou nessa mesma rodovia, na altura do km 526, e matou ao menos sete pessoas e deixou outras 36 feridas.