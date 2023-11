Pelo menos duas carretas, que carregavam minério, e um carro de passeio se envolveram em um engavetamento na BR-381, na altura do km 517, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta do meio-dia desta segunda-feira (27/11) e, de acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, até o momento, três pessoas morreram no local da batida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está totalmente interditada no sentido Belo Horizonte e sem previsão de liberação. A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, informou que há, no momento, 3 km de congestionamento.

A empresa ainda sugeriu uma rota alternativa para os motoristas que trafegam no local, que pode ser acessada aqui.

Em 20 de agosto desse ano, um ônibus com torcedores do Corinthians tombou nessa mesma rodovia, na altura do km 526, e matou ao menos sete pessoas e deixou outras 36 feridas.

