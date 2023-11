Mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil no final de semana

Preso pela Polícia Civil no final de semana, um homem de 29 anos, lutador de MMA, suspeito de agredir dois médicos, uma enfermeira e uma atendente de um Centro de Saúde na Pampulha, no último dia 6 de outubro.

Segundo as primeiras informações, a esposa do suspeito teria ficado insatisfeita com a demora em ser atendida e, por isso, chamou o marido, que foi até o local.

As vítimas já tinham sido ouvidas pela Polícia Civil e, segundo informações de policiais, houve uma confusão no sistema com o nome da paciente, provocando uma demora além da prevista. Diante disso, a mulher resolveu ligar para o marido pedindo para ele “dar um jeito” na situação.

O suspeito chegou ao centro de saúde bastante alterado e se dirigiu aos consultórios. Nas escadas, um médico de 44 anos foi surpreendido pelo homem, que imediatamente pulou sobre o profissional e começou a socá-lo.

Duas funcionárias tentaram impedir as agressões, mas também acabaram agredidas. Uma delas chegou a ser empurrada pelos degraus.

Nas investigações, a Polícia Civil conseguiu imagens de monitoramento do estabelecimento público que confirmaram as agressões. A Justiça expediu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, bem como o de quebra de dados telemáticos.

Uma ordem judicial para a prisão do suspeito foi dada pela Justiça, e cumprida pelos policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil Venda Nova. O suspeito será transferido, ainda hoje, para o sistema prisional.