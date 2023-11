Um médico procurou uma base móvel da Polícia Militar nessa terça-feira (7/8) para denunciar que foi agredido por um policial militar dentro de um consultório no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a versão do médico, o policial invadiu o consultório, sem autorização, dizendo que queria conversar em particular com o médico. O suspeito, então, fechou a porta, sacou um bastão de madeira da cintura e agrediu a vítima. O médico ainda afirma que levou um tapa no rosto.

O policial acusou o médico de ter uma relação extraconjugal com a mulher dele e, segundo a vítima, afirmou que atiraria se estivesse armado.

Funcionários e outros pacientes conseguiram intervir na briga e separar os dois. O policial, então, saiu do consultório.

Em depoimento à Polícia Militar, o policial negou as agressões, disse que foi até o consultório do médico para questioná-lo sobre a relação extraconjugal com a mulher dele e que esperou o termino das consultas para conversar.

Na versão do militar, o médico se exaltou, tentou expulsá-lo do local e o agrediu com um soco no peito.



O médico foi levado para o hospital para exames.

A Polícia Civil informou que o médico e o militar foram encaminhados para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital, onde foram ouvidos e liberados. A PCMG esclareceu ainda que instaurou inquérito a fim de apurar as circunstâncias que permeiam os fatos.