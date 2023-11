Cayone Matoso foi esfaqueado após uma discussão com o porteiro do prédio em que morava

Esfaqueado no último domingo (5/11) pelo porteiro do prédio em que morava, em Vespasiano, na Grande BH, Cayone Matoso Dias, de 27 anos, teve morte encefálica constatada na tarde desta terça-feira (7). Ele estava internado no Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela família da vítima.



Segundo os familiares, outros exames serão feitos durante a manhã desta quarta (8) para confirmar a morte.

Cayone foi esfaqueado após uma discussão devido a uma vaga de garagem. Segundo o Boletim de Ocorrência, o porteiro, de 28 anos, contou que estava trabalhando na noite de sábado (4) quando um morador do condomínio foi até ele para reclamar que havia um carro parado na garagem.

Cerca de 30 minutos depois, o carro saiu da vaga, mas, na manhã desse domingo, voltou a estacionar no local errado. O porteiro, então, foi até o motorista do veículo, que também é morador do prédio, e pediu para que ele usasse a vaga certa da garagem.

De acordo com o relato do porteiro, 20 minutos depois o motorista foi até a cabine da portaria e agrediu o funcionário do condomínio, chegando, inclusive, a ameaçá-lo de morte. Para se defender, o porteiro pegou um canivete e esfaqueou o morador. Logo depois, ele acionou a Polícia Militar.

Testemunhas contaram à polícia que presenciaram a discussão dos envolvidos e viram o momento em que o morador ameaçou o porteiro de morte, além das agressões.

O porteiro afirmou que não tinha intenção de matar o homem e queria apenas se defender.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil (PCMG) e aguarda retorno.