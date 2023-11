Influencer Luana Andrade morre após complicações durante uma lipoaspiração

Em 2022, Luana Andrade se aventurou em seu primeiro reality ao lado do namorado João Haddad, O início, no entanto, não foi da mesma forma para ambos, visto que ele já tinha experiência por já ter participado do 'De férias com o ex' e se enturmou facilmente. Ela, por sua vez, teve dificuldade de socializar no início, mas aos poucos se destacou na edição.