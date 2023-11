O Centro de Saúde Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, está funcionando com atendimento reduzido nesta terça-feira (7/11) após um caso de agressão a um médico ocorrido na segunda-feira (6/11). Naquela ocasião, o acompanhante de uma paciente teria empurrado o profissional por uma escada e o espancado, causando uma fratura no antebraço.



De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o posto de saúde abriu normalmente nesta terça, às 6h30, com a presença da Guarda Municipal. A coleta de exames foi realizada normalmente, assim como os testes para a detecção de COVID-19.

No entanto, em razão do episódio de violência, a PBH esclareceu, em nota, que: “A unidade está atendendo exclusivamente aos casos agudos”. Os demais pacientes estão sendo informados que as consultas e procedimentos serão agendados.

Entenda o caso

A agressão ocorreu após um mal entendido a respeito do sobrenome de uma paciente, esposa do agressor. Quando o médico chamou o nome da mulher, outro paciente teria se apresentado no lugar e sido atendido na frente. Insatisfeito com o tempo de espera, o homem teria partido para cima do profissional com socos e chutes, além de ter o empurrado de uma escada.

Além da fratura no antebraço, ele foi atingido no rosto. O agressor e a mulher fugiram. O médico se encaminhou para prestar depoimento na Delegacia de Venda Nova ainda nesta terça. Ele também deve fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) durante a tarde.