O suspeito de estuprar uma mulher de 29 anos dentro do apartamento dela no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi preso. O homem, de 36 anos, trabalhava em uma obra no mesmo condomínio. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (6/11). Mais informações sobre a detenção serão repassadas ao longo do dia pela Polícia Civil.

A mulher, que é médica, relatou à polícia que chegou em casa pela manhã, cumprimentou o homem e subiu para seu apartamento. Minutos depois, ele teria tocado a campainha, alegando que estava sentindo cheiro de gás.

Assim que a vítima autorizou sua estrada, o homem começou a lhe ameaçar, pedindo dinheiro. Ao receber uma negativa, ele teria pegado o celular da médica, a obrigado a desbloqueá-lo e feito compras online. Ao todo, ele teria roubado R$ 4.496,63.

Em seguida, o homem levou a mulher para um banheiro, amarrou seus braços e pernas, e passou a tocar suas partes íntimas. De acordo com a vítima, ele não teria conseguido ter ereção e, por isso, fugiu do local. Antes disso, o pedreiro a ameaçou mais uma vez.

Assim que foi solta, a médica acionou a polícia militar e fez a denúncia. O homem foi localizado e preso horas depois, quando chegava em casa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.