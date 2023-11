O distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo, com os termômetros marcado 7,9ºC. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (7/11).

Minas ainda teve outra cidade entre as cinco mais frias do país. Maria da Fé, também no Sul do estado, ocupou a quarta posição no ranking. Por lá, foi registrada temperatura mínima de 8,5ºC.

Ainda de acordo com o Inmet, a previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça é de céu parcialmente nublado a claro na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Névoa seca no Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro e Oeste.

Nas demais regiões, o céu deverá ficar de claro a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre a mínima de 7°C e a máxima de 38°C. Em Belo Horizonte, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde, segundo a previsão da Defesa Civil.

A temperatura mínima pela manhã foi de 15°C e a máxima estimada é de 32°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30% à tarde.