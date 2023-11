Está preso, na Delegacia de Iguatama, no centro-oeste do estado, um homem de 38 anos, suspeito de ter matado, na noite de sexta-feira, outro homem, de 46 anos, roubando o seu celular. A vítima levou golpes na cabeça e teve o corpo incendiado em uma borracharia, às margens da BR-354. A prisão ocorreu em Arcos.

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Militar possibilitou a prisão do suspeito, pouco tempo depois do cometimento do crime. A descoberta do corpo aconteceu depois que o proprietário do imóvel foi até a borracharia, alertado por vizinhos, que informaram que o local estaria pegando fogo.

Ao chegar ao estabelecimento, o dono do imóvel viu o portão entreaberto e, em seguida, encontrou o corpo caído no chão e carbonizado. Segundo a perícia, a vítima foi agredida na cabeça, com pauladas e, em seguida, teve o corpo enrolado num cobertor e incendiado.

Os policiais conseguiram pistas do suspeito, depois de descobrirem que ele teria trabalhado no local por cerca de 20 dias. Segundo a polícia, o homem tinha sido visto nas proximidades da borracharia, no dia do crime.

Os policiais foram, então, a Arcos, e conseguiram encontrar o suspeito em casa. Ao ser dada voz de prisão, o homem confessou o crime. Só não falou a motivação, o que a polícia tentará descobrir agora.