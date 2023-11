A Polícia Civil (PCMG) informou nesta segunda-feira (6/11) que um homem de 35 anos foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, suspeito de armazenar e transmitir imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.



Embora divulgada hoje, a prisão aconteceu na última quarta-feira (1/11) durante a operação Repúdio desencadeada pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal. Segundo as autoridades, o investigado tem “vasto histórico criminal”, o qual não foi especificado.

Na ocasião, os policiais encontraram dispositivos eletrônicos e uma porção de droga durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

O investigado poderá responder pelos crimes previstos nos artigos 241-B e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 215-A do Código Penal.



O material arrecadado foi entregue à Polícia Federal em Uberlândia para análise, e o preso encaminhado ao sistema prisional.