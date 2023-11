Nesta primavera, marcada neste ano por uma onda de calor logo no início, Monte Verde, distrito da cidade de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, registrou a segunda menor temperatura do Brasil, da virada da noite desse domingo (5/11) para a manhã desta segunda-feira (6/11).

Até as 8h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da cidade registravam 6,2°C. No ranking das cidades com a menor temperatura, o distrito ficou atrás somente da cidade de General Carneiro, no Paraná.

Na cidade do Sul do país, foi registrada a temperatura de 4,6°C. Depois dos dois municípios no topo da lista, aparecem as cidades de Rancho Queimado, em Santa Catarina, com a mesma temperatura marcada em Monte Verde, Campos do Jordão, em São Paulo, com 6,6°C, Pico do Couto, no Rio de Janeiro, com 7°C, Rio Negrinho, em Santa Catarina, com 7,4°C, e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, com 7,6°C.

No mês de maio, Monte Verde também atingiu o recorde de menor temperatura do país, marcando 0,2°C, por volta das 6h do dia 18. Três dias antes do distrito de Camanducaia registrar esse fato, Monte Verde havia registrado sua menor temperatura de 2023, que foi de 0,1°C.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata