Uma adolescente de 13 anos foi ameaçada e estuprada durante uma confraternização de família em Unaí, no Triângulo Mineiro.





Segundo o Boletim de Ocorrência, a festa foi realizada na noite desse domingo (5/11). A adolescente teria ido até o banheiro e foi perseguida por um homem, de 31 anos.





Quando chegou ao cômodo, que fica nos fundos da casa, ela foi surpreendida pelo suspeito, que mostrou uma arma de fogo e a ameaçou. Ela foi levada à força até um dos quartos do imóvel, onde foi estuprada.





Após o crime, o homem foi embora da festa. A adolescente contou para a irmã o que tinha ocorrido. A irmã a levou até o hospital, onde passou por exames que confirmaram o estupro.





A irmã começou a conversar, via aplicativo de mensagem, com o suspeito do crime. Ele negou o estupro, mas disse que ficou no quarto com a vítima e que os dois estavam manuseando a arma de fogo que ele estava portanto.





Com essas informações, a Polícia Militar (PMMG) foi acionada e conseguiu localizar o suspeito. Ele negou o crime e mostrou o documento da arma de fogo. No entanto, segundo a PM, como a arma foi usada para cometer um crime, foi apreendida e o homem, preso.