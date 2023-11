Arraial de Desemboque, distrito de Sacramento, no Triângulo Mineiro, berço da colonização do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, atualmente tem apenas cerca de 20 habitantes: todos pertencentes a uma mesma família, na qual o sobrenome é Resende.

Um dos habitantes do vilarejo, que foi fundado por portugueses em 1743, é Marilene de Paula Resende, de 40 anos, queijeira e proprietária de um chalé. Ela é natural de Desemboque e sempre viveu no local.

“Aqui todos somos parentes e a maior parte produz queijos artesanais. Uma vez por semana enviamos nossos queijos para Franca (SP)”, contou.

Marilene, que é casada há 23 anos e tem um filho de 16 anos, também destacou que todos os habitantes de Desemboque vivem em propriedades rurais do distrito e plantam grande parte dos alimentos que consomem. “Todos temos hortas e plantamos vários tipos de verdura como alface, couve, repolho, abobora e pepino”, complementou.

Arraial do Desemboque, que fica a cerca de 60 km do município de Sacramento, tem como principais pontos turísticos duas igrejas (Igreja Nossa Senhora do Desterro e Igreja Nossa Senhora do Rosário) e as três quedas da Cachoeira João Inácio.



Julho é o mês de maior movimentação de turistas



Segundo informações da prefeitura de Sacramento, todos os anos, entre os dias 13 a 16 de julho, a comunidade do Desemboque celebra a tradicional Festa de Nossa Senhora do Desterro.

Durante o evento acontecem terços e missas todas as noites, na Igreja de Nossa Senhora do Desterro e no último dia de festa uma procissão com a imagem da padroeira do Desemboque, além de cavalgada e desfile de carros de boi.

História

O Arraial de Desemboque, fundado em 1743, época da descoberta do ouro pelos portugueses, já foi um dos mais prósperos do Brasil Central. Nessa época haviam cerca de duas mil pessoas no local, com intenso fluxo de pessoas pelas estradas da região.

“Para toda a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Desemboque é um lugar de referência histórica e cultural. A arquitetura é registrada como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado de Minas Gerais”, destacou a subdiretora de Patrimônio e Cultura de Sacramento, Eliana Garcia Vilas Boas.

No Século XIX as minas de ouro começaram a entrar em decadência e a produzir menos e, desta forma, o povoado foi diminuindo, com seus habitantes saindo em busca de outras atividades fora do distrito.

Local já teve igreja de brancos e igreja de negros





No início da história de Arraial de Desemboque, a Igreja de Nossa Senhora do Desterro, construída em 1762, era frequentada somente pelos brancos; no cemitério ao lado dessa igreja só podiam ser sepultados os brancos.

Devido a época de escravidão no local foi erguida, em 1854, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos: criada e frequentada por negros; ela também tem um cemitério próximo que só eram sepultados os negros.