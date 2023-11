Morador foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves com 11 facadas na região do pescoço e barriga

Um homem, de 37 anos, morreu com uma facada no tórax na noite dessa segunda-feira (6/11), no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O suspeito do crime é o enteado da vítima, de 25 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do suspeito e companheira da vítima estava na porta de casa quando cumprimentou um vizinho.

A vítima viu, ficou com ciúmes e começou a discutir com a mulher. O suspeito não gostou e foi tirar satisfação com o padrasto.

Em determinado momento, a vítima pegou uma faca, mas o suspeito conseguiu tomar a arma e esfaqueou o padrasto na região do tórax.

O homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu pouco depois de dar entrada ao atendimento.

A faca usada no crime foi recolhida. O suspeito do crime não foi localizado e a Polícia Civil investiga o caso.