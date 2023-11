A manhã desta terça-feira (7/11) é complicada para o motorista que precisa passar pela BR-040. Dois acidentes causam interdição em diferentes pontos da rodovia.

Na noite de ontem, um acidente entre um carro e três carretas deixou três pessoas mortas, uma ferida e fechou a pista da BR-040, em Congonhas, Região Central de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia três pessoas dentro do carro na hora do acidente. Com o impacto da batida, o veículo ficou totalmente destruído e embaixo da cabine de uma das carretas.

Dois homens, passageiros do carro, morreram no local. Uma pessoa foi retirada com vida e transportada pela equipe médica da Via-040 em estado grave.

O motorista de uma segunda carreta, colidiu na traseira da primeira. Ele também morreu no local do acidente. Os corpos ficaram presos às ferragens e foi necessário o uso de técnicas de desencarceramento para retirar as vítimas do carro e da carreta.

Segundo informações da concessionária da pista, Via-040, a rodovia chegou a ficar interditada durante a madrugada para atendimento às vítimas. No início da manhã, o trânsito seguia interditado no sentido Rio de Janeiro.

Às 9h17, o fluxo estava livre nos dois sentidos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a perícia da Polícia Civil e funcionários da Via-040 estiveram no local.



Em outro ponto da BR-040

Em Itabirito, na Grande BH, um acidente entre dois veículos fechou a pista da BR-040 nos dois sentidos na manhã desta terça-feira (7/11). A batida foi na altura do km 578, no sentido Distrito Federal. A pista foi fechada para atendimento às vítimas. Há registro de 1 km de engarrafamento nos dois sentidos.

No mesmo local

Na terça-feira passada (31/10), um outro acidente com um carreta interditou a BR-040 por 12 horas. Uma carreta tombou e espalhou carga de óleo diesel pela pista da rodovia na altura do km 600. A fila de carros chegou a 13 km de fila no sentido Rio de Janeiro e 11 km de lentidão no sentido Distrito Federal.