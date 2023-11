A Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola chega a Minas Gerais no dia 27 deste mês. No roteiro, estão as cidades de Divinópolis, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Itabirito e Juiz de Fora. A operação dura 58 dias, passando por 70 municípios de sete estados diferentes e 38 paradas.

Em Minas, o percurso começa em Divinópolis, na Região Centro-Oeste, em 27 de novembro. No dia seguinte será a vez de Betim e Contagem, na Região Metropolitana de BH. No dia 29, passa pela capital mineira e depois por Itabirito, na Região Central, no dia 30, e, por fim, Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, em 1º de dezembro.

Até o momento, no site da iniciativa, o mapa e o horário de início da programação só estão disponíveis para Divinópolis. Posteriormente, o itinerário das caravanas e o horário de início referente às outras cidades serão divulgados.

Quem participar do evento vai poder transitar em ambientes instagramáveis, dois espaços de cenografia, entre eles a casa do Papai e da Mamãe Noel. Além disso, a programação inclui ilusionismo e ativações com inteligência artificial. O tema da campanha deste ano é “Desperte o Papai Noel que Há em Você”.

Durante a iniciativa, serão usados placas de energia solar, compensação de carbono e materiais recicláveis nos caminhões.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata