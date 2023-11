O feriado de Finados, na última quinta-feira (2/11), foi marcado por operações policiais em rodovias de todo o Brasil, para garantir a segurança de quem estava viajando. Nesta segunda (6/11), os balanços estaduais e federais foram divulgados e marcados por uma diminuição do número de vítimas fatais nos acidentes registrados.

Leia também: Feriadão tem 34 prisões por dia por embriaguez nas rodovias mineiras



Em Minas Gerais, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) do Estado ficou responsável por fiscalizar 27.661 km de rodovias estaduais e 3.298 km de rodovias federais. Foram 3.291 operações policiais que ocorreram entre os dias 1 e 5 de novembro.

De acordo com o balanço da PMRv na “Operação Finados 2023” foram contabilizados 53 operações da Lei Seca 427 infrações por embriaguez e 155 prisões por embriaguez. Além disso, os dados dão conta de 1.305 veículos removidos, 65 prisões por crime de trânsito e 387 prisões e apreensões.

Sobre o número de acidentes, a corporação registrou 106 acidentes de trânsito com vítimas em rodovias, uma diminuição de 6% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Desse acidentes resultaram nove vítimas fatais, uma diminuição de 10% em relação a operação de 2022.

Outros números são: nove armas de fogo apreendidas, sete prisões por tráfico de drogas, 14 foragidos recapturados e 26 veículos roubados recuperados.

Balanço nacional

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também divulgou o balanço das operações realizadas durante o feriado nesta segunda-feira (6/11). Os dados mostram que o número de acidentes, feridos e mortos registrados no período, foi menor que os anotados durante os cinco dias do feriado de Nossa Senhora da Aparecida, em outubro.

Durante a operação realizada entre os dias 1 e 5 de novembro, 11 mil agentes foram distribuídos em pontos considerados críticos, com maior incidência de infrações e acidentes, ao longo dos 70 mil quilômetros de rodovias federais no país; 55.101 automóveis e 63.387 pessoas, entre passageiros e motoristas, foram fiscalizados. Foram aplicados 31.401 de testes de alcoolemia. Destes, 879 pessoas estavam dirigindo sob efeito de álcool e foram autuadas.

Ainda de acordo com o registrado, 56 pessoas morreram nas rodovias federais, 29,1% a menos do que no feriado de Nossa Senhora Aparecida, que contabilizou 79 óbitos.

Leia também: Dois mortos em dois acidentes em Uberlândia



Além disso, o número de acidentes também foi menor. O levantamento aponta 861 acidentes, 7% a menos do que os 926 registrados em outubro. Os acidentes graves caíram de 263 para 236, uma diminuição de 10,33%, e o de feridos diminuiu 12,6%, de 1.065 para 931.

Outros dados apontam para 5.457 condutores fazendo ultrapassagens em locais proibidos e 896 motociclistas autuados sem capacete; 3.453 veículos com motoristas ou passageiros não faziam o uso do cinto de segurança e 453 crianças transportadas sem utilização da cadeirinha.



Sobre a criminalidade, a PRF recuperou 76 veículos registrados como furtados ou roubados e apreendeu 17 armas e 481 munições.

Dez toneladas de maconha e 902 quilos de cocaína foram apreendidos, e, ao todo, 503 pessoas foram detidas.



Acidente grave

Entre as ocorrências registradas em Minas, a de destaque foi uma batida no fim da tarde deste domingo (5/11), na rodovia MG-217, na altura de Malacacheta, na Região de Vale do Mucuri. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar Rodoviária, o motorista fazia zigue-zague pela pista quando perdeu o controle e bateu de frente com outro veículo na direção contrária.

O motorista e duas passageiras morreram, e o condutor do outro carro teve lesões graves e foi levado para um hospital da região.

De acordo com a PMR, os dois motoristas não tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata