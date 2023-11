Cristo Redentor do bairro Milionários, no Barreiro

Uma postagem realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) causou alvoroço nesse domingo (5/11). O post mostra uma foto do Cristo Redentor do Barreiro, localizado no alto do Bairro Milionários, região do Barreiro, e convida o internauta a descobrir o lugar onde a foto foi tirada e completar a frase “O ___ continua lindo!”.

Entretanto, na legenda, a PBH dá a seguinte dica: É um "pouquinho" longe, mas lá você encontra de tudo!”. Os internautas, então, questionaram qual o critério utilizado para estabelecer que o Barreiro é longe. “Longe de onde minha filha, você é a cidade inteira”, comentou uma usuária.

“O Barreiro continua lindo! Agora…falar que é longe é meio sem noção geográfica. Longe é um conceito que está relacionado a um outro local específico. Portanto, o Barreiro é longe de quê? De onde? De quem ?”, comentou outro usuário.

Alguns internautas aproveitaram a oportunidade para cobrar investimentos em infraestrutura na região: “Longe nada. Poderia ser mais perto se o metrô já estivesse chegado, como prometido há vários anos” e “Longe do olhar do poder público... Só se for!“.

Afinal, longe de onde?

O post faz parte do projeto "Uai, que isso", veiculado aos domingos sobre a identidade do "ser belo-horizontino", com postagens temáticas mais leves e descontraídas para estimular a interatividade entre os usuários.

“No caso do Barreiro, um dos critérios utilizados para as dicas foi sua distância geográfica do marco zero de Belo Horizonte (Praça Sete), que registra cerca de 20 km. Além disso, popularmente o Barreiro é citado na internet como uma "cidade dentro da cidade", por ser um ponto distante do Centro, uma das regiões de extremidade geográfica na capital, fazendo divisa com Ibirité, e também por ser uma região de importante poder econômico e forte atividade comercial”, disse a prefeitura ao Estado de Minas.

O Barreiro

Com mais de 160 anos de história, a região do Barreiro está localizada a sudoeste de Belo Horizonte, e faz limite com os municípios de Contagem, Ibirité, Brumadinho e Nova Lima. É formada por 54 bairros e 18 vilas, abrigando aproximadamente 300 mil habitantes, segundo a prefeitura.

Em linha reta, o Barreiro está a 8km de distância da Prefeitura de BH. Já a Praça Cristo Redentor, no Bairro Milionários, fica a 8,85 km da sede da gestão municipal