Um homem de 39 anos foi linchado por populares após agredir a companheira, de mesma idade, com socos, chutes e facadas em um bar de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O crime aconteceu no Bairro São Geraldo II na madrugada desta segunda-feira (6/11) e ele terminou preso pela Polícia Militar.

Conforme o registro da ocorrência, a filha da vítima disse que a mãe estava no estabelecimento, onde acontecia uma apresentação musical, quando o homem entrou no local com uma faca na mão e golpeou a mulher nas costas. Antes disso, ele deu socos e chutes nela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu a vítima ao Hospital Universitário. Conforme a equipe, ela estava consciente, queixava-se de dores no tórax e apresentava dificuldade para respirar.



O homem teria tentado fugir após as agressões, quando foi contido e agredido por pessoas que presenciaram a violência contra a mulher. Quando os militares chegaram ao local, ele estava com lesões na cabeça e no rosto e foi conduzido pelos militares à Santa Casa e, depois, para a delegacia de plantão.