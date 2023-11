Fogo começou em unidade interna do ar condicionado da sala de triagem do hospital

Um hospital do centro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, pegou fogo na noite dessa segunda-feira (6/11) e assustou pacientes e funcionários da unidade.

O Corpo de bombeiros foi acionado no centro da cidade onde o solicitante informou sobre um incêndio na unidade interna do ar-condicionado da sala de triagem do hospital

Quando os militares chegaram, o fogo já havia sido controlado pelos funcionários do Hospital Municipal de Governador Valadares com o uso de extintores de incêndio.

Os bombeiros realizaram a retirada de objetos queimados da sala e verificaram os andares superiores em relação à fumaça. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares informou que vai instaurar um procedimento para investigar as causas do incêndio. “Até o momento, tudo indica que o incidente foi desencadeado por um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado”.