A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher idosa, que estava num vôo, da Azul, que saiu de Fort Lauderdale, nos EUA, na noite de segunda-feira (6/10), para o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde aterrissou nas primeiras horas da manhã desta terça.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher embarcou nos Estados Unidos, e portava um cilindro de oxigênio. Pouco depois do avião levantar voo, a passageira sentiu-se mal.

Os comissários procuraram ajuda dentro do avião, com o comandante fazendo uma chamada de voz perguntando se havia algum médico a bordo, no entanto, nenhum passageiro se apresentou.

A comprovação da morte da idosa foi feita por peritos da Polícia Civil, quando do pouso da aeronave. O corpo foi levado pelo rabecão da Polícia Civil para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os exames de corpo de delito, para se saber o motivo da morte.